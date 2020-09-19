Врио главы Нового Уренгоя недоволен качеством новых детских и спортивных площадок

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое завершается действие программы «Комфортная городская среда». Проделанную работу оценил врио губернатора Андрей Воронов, а также его коллеги - чиновники выехали на детские и спортивные площадки.

-Есть отставания по срокам. Отчасти из-за пандемии в этом году подрядчики испытывают трудности, - написал Андрей Воронов на своей странице в «Instagtam».

Также, по его словам, необходимо доработать архитектуру конструкций, некоторые элементы выглядят неэстетично, а значит горожане не смогут полноценно отдыхать или заниматься спортом. Однако планы на этот год не будут сорваны, так как ситуация поправима.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Стоит добавить, что Новый Уренгой одним из первых в регионе начал практиковать комплексный подход к формированию комфортной городской среды. Совмещение программ предусматривают ещё на этапе планирования: благоустройство дворовых территорий, капремонт домов и строительство внутриквартальных проездов.

-Не всегда удаётся синхронизировать эти процессы. Но мы к этому стремимся. Выводы сделаны. Решения надо принимать вдумчиво, и подход должен быть хозяйский, - подытожил врио губернатора.