Школьники Губкинского побывали на экскурсии в пожарной части

Фото: МЧС России по ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Для большинства детей пожарный является воплощением героизма и отваги, который смело спасает людей. Именно поэтому правила безопасного обращения с огнём, рассказанные лично сотрудником ведомства, воспринимаются серьёзнее и лучше запоминаются.

Экскурсии в пожарную часть для детей школьного возраста - это увлекательное приключение, которое обязательно понравится каждому ребёнку.

Накануне в пожарной части Губкинского прошла экскурсия для восьмиклассников из городской школы №5.

Ребятам не только рассказали о правилах пожарной безопасности, напомнили телефоны вызова экстренных служб, но и дали возможность почувствовать себя настоящим пожарным, примерив боевое обмундирование и потушив условный пожар из настоящего шланга.

-Такие экскурсии с практическими навыками нравятся всем без исключения. Я сам после такой экскурсии определился с выбором будущей профессии и не жалею что связал свою жизнь с МЧС, - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактики по городу Губкинскому Темирлан Бийболатов.