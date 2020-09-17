Житель Нового Уренгоя лишился более 22 тысяч рублей, покупая запчасти для автомобиля Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный мужчина обманом убедил его перевести более 22 тысяч рублей, которые ушли в карман мошеннику.

Было установлено, что мужчина решил оформить заказ на покупку автомобильных запчастей в одном из интернет-магазинов в социальной сети. Для отправки товара продавец потребовал стопроцентную предоплату. Не заподозрив обмана, потерпевший перевёл деньги на счёт, указанный злоумышленником, после чего лжепродавец перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание за это - лишение свободы до пяти лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, совершать покупки только с проверенных сайтов, а также внимательно изучать отзывы об интернет-магазинах.