Поисковики Тазовского района следят за состоянием могил участников Великой Отечественной войны

Фото: Волонтёры Победы ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Волонтёры Победы Тазовского района совместно со сводным поисковым отрядом «Семидесятая весна» посетили местные кладбища.

Активисты уточняют координаты могил участников Великой Отечественной войны и их состояния на текущий период. Также они устанавливают боевые пути героев на основании собранных материалов.

Фото: Волонтёры Победы ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Все мероприятия проходят в рамках проекта «Я.Помню», который позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориальных объектов России и захоронений ветеранов.

Стоит добавить, что «Я. Помню» - это общероссийская интерактивная карта военно-мемориальных и памятных объектов Великой Отечественной войны.

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