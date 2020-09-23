Поисковики Тазовского района следят за состоянием могил участников Великой Отечественной войны

Фото: Волонтёры Победы ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"
Волонтёры Победы Тазовского района совместно со сводным поисковым отрядом «Семидесятая весна» посетили местные кладбища.
Активисты уточняют координаты могил участников Великой Отечественной войны и их состояния на текущий период. Также они устанавливают боевые пути героев на основании собранных материалов.
Фото: Волонтёры Победы ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"
Все мероприятия проходят в рамках проекта «Я.Помню», который позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориальных объектов России и захоронений ветеранов.
Стоит добавить, что «Я. Помню» - это общероссийская интерактивная карта военно-мемориальных и памятных объектов Великой Отечественной войны.
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