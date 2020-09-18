Жители Тарко-Сале присоединились к всероссийской акции «Сад Памяти»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Тарко-Сале поддержат всероссийскую акцию «Сад Памяти».

Сегодня, 18 сентября, в районе перекрёстка улиц Республики и Совхозной горожане высадят саженцы рябины, черёмухи и берёзы. Кроме того, к мероприятию присоединятся волонтёры Победы, казаки, кадеты, члены профсоюзов и Совета ветеранов, а также сотрудники РОВД и военкомата.

Озеленив улицы, участники акции установят памятную табличку о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Основная цель масштабного проекта - высадить 27 миллионов деревьев, по одному на каждого павшего.

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, необходимое количество саженцев в России и странах зарубежья уже посадили, но, не смотря на это, акция продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зелёная Россия»: в Тарко-Сале высадят саженцы деревьев. Присоединиться к акции может любой желающий (подробнее)