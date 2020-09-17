«Зелёная Россия»: в Тарко-Сале высадят саженцы деревьев

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Неравнодушные жители Тарко-Сале присоединятся к ещё одной всероссийской акции «Зелёная Россия», которая пройдёт 18 сентября. Сотрудники лесничества, а также районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения и управления городского хозяйства высадят саженцы деревьев возле ДК «Юбилейный» и в районе стадиона АВАНГАРД.

Также к акции могут присоединиться все желающие.

Саженцы для озеленения дворов и территорий можно выкапывать в охранных зонах высоковольтных линий электропередач, специального разрешения для этого не требуется. Кроме того, мероприятие было согласовано с местным лесничеством.

За подробной консультацией по участию в акции можно обратиться в департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, либо в управление природно-ресурсного регулирования районной администрации.

Стоит добавить, что ежегодно в акции «Зелёная Россия» участвуют сотни тысяч россиян. Они выходят с различными мероприятиями, привлекающими внимание общественности к проблемам экологии, а также озеленяют, убирают и благоустраивают места своего проживания.

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