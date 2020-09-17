«Продолжение истории»: прохудившуюся крышу дома в Новом Уренгое отремонтируют за счёт бюджетных средств

Фото: Андрей Воронов, личная страница в «Instagram»

Врио главы Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал решить проблему жильцов дома № 47А по улице Набережная.

Напоминаем, что вчера, 16 сентября, местный житель обратился к чиновнику за помощью. По сообщению молодого человека, в доме, где он живёт, прохудилась крыша. Не смотря на то, что зданию чуть больше десяти лет, его кровля уже требует капитальной починки.

Сложность ситуации заключается в том, что жильцы покупали квартиры за свои средства, а значит спросить с застройщика теперь не получится.

-Принято решение о софинансировании капремонта крыши из бюджета. Эти работы поставим в план на 2021 год. Нашлось и временное решение проблем жильцов - дом до наступления холодов будут утеплять и устранять течь в кровле. Зиму жители должны встретить в тепле, - написал в своём телеграм-канале врио главы Нового Уренгоя Андрей Воронов