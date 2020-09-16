Врио главы Нового Уренгоя Андрей Воронов пообщал решить проблему жильцов дома с прохудившейся крышей

Фото: Андрей Воронов, личная страница в «Instagram»

Временно исполняющий обязанности главы Нового Уренгоя Андрей Воронов оперативно отреагировал на жалобу от местного жителя.

-В телеграм-канале мне написал Кирилл. Попросил помощи. Ремонт крыши в их доме на Набережнои , 47А силами управляющеи компании не даёт результатов. После дождеи и таяния снега вся вода стекает по подъезду и квартирам жильцов. Ремонт в отдельных комнатах даже не начинают делать, - написал чиновник на своей странице в «Instagram».

Не смотря на то, что дому чуть больше десяти лет, ему уже нужен капитальный ремонт.

Фото: Андрей Воронов, личная страница в «Instagram»

Сложность ситуации заключается в том, что жильцы покупали квартиры за свои средства, а значит спросить с застрои щика теперь не получится.

-Будем думать, как помочь в этои ситуации. После обеда встречусь с руководителем УК и своими коллегами. В зиму люди должны вои ти уверенно.Чтобы решить проблему, - пообещал Андрей Воронов.