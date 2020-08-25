Губернатор Ямала отправился в Надымский район Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выехал в Надымский район. Об этом глава округа сообщил 25 августа в своем Instagram.

«Выезжаю в Надымский район. Первую половину дня буду работать в поселках, после обеда приеду в Надым», — пообещал Артюхов.

Он продолжает большую поездку по региону за рулем автомобиля LADA XRAY. Он намерен проехать от Ноябрьска до Салехарда 1400 километров.

Накануне он работал в Новом Уренгое, где оценил масштабы строительства жилья и соцобъектов, вручил награды врачам, спасавшим ямальцев от коронавируса. Вечером Дмитрий Артюхов встретился с местными жителями и ответил на их вопросы.

Трансляцию смотрели более 700 человек. Глава региона ответил на более 20 вопросов, 13 из которых поступили от интернет-аудитории. На встрече звучали темы расселения аварийного фонда, строительства лыжной базы, благоустройства города, экологии, поднималась проблема безопасности недостроенных домов.