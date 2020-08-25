В Новом Уренгое губернатор вручил награды врачам, спасавшим ковидбольных Фото: yanao.ru

В Новом Уренгое губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды врачам центральной городской больницы. Они одними из первых на Ямале включились в борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Мы могли максимально сконцентрироваться на лечении пациентов, не думая о том, где найти лекарства, средства защиты. Все появлялось в кратчайшие сроки, - отметила заведующая инфекционным госпиталем Нового Уренгоя Ирина Чайковская.

Фото: yanao.ru

Глава региона поблагодарил медицинских работников за тяжелые месяцы, бессонные ночи и за спасенные жизни. Он пообещал развитие медицина и сообщил, что рядом с больницей строится новый инфекционный госпиталь на 200 коек. Его сдадут уже осенью. За основу взят типовой проект быстровозводимых военных зданий, который адаптирован под условия крайнего Севера: будет сделано утепление стен, кровли, на окнах установят тройные стеклопакеты. Центр прослужит много лет и сможет использоваться под различные медицинские нужды. В городе одновременно возводится детская поликлиника, в следующем году начнется работа над взрослой.

- В целом, у нас большие планы по развитию медицинского городка, - сказал губернатор.

Он оценил ход строительства детской поликлиники и женской консультации. Они разместятся в одном здании. Поликлиника будет принимать до 1000 пациентов в сутки, консультация – до 300. Работы завершатся в следующем году.