В Ноябрьске готовится к открытию новая детская школа искусств Фото: администрация Ноябрьска

Детская школа искусств в восьмом микрорайоне Ноябрьска будет готова открыть двери уже в этом году. Здание подключено к водоснабжению. Продолжаются только работы по фасаду, но строители заверяют, что к 25 августа все закончат.

Школа рассчитана на 350 мест. Просторные коридоры, классы, творческие мастерские и актовый зал – все сделано для организации комфортного образовательного процесса. В четырехэтажном здании буде работать лифт. Подвальный этаж выделен для хранилищ фондов. В школе будет установлена первая в городе дезинфекционная кабина.

Современное здание полностью отвечает всем требованиям безопасности. На каждом этаже обустроена так называемая «зона безопасности» - на случаи ЧС с противопожарной дверью и отдельной подачей кислорода.

Новый объект в рамках рабочей поездки посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об итогах визита в Ноябрьск он рассказал жителям на встрече.