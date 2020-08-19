Губернатор Ямала рассказал жителям Ноябрьска о развитии города Фото: yanao.ru

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сегодня 19 августа проведет день в Муравленко. Накануне он работал в Ноябрьске. На встрече с местными жителям он рассказал о развитии города и ответил на вопросы. Прямая трансляция велась в аккаунте губернатора в Instagram.

Встреча прошла с соблюдением требований эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования. За два часа губернатор ответил на 13 вопросов из зала, а также на вопросы, которые оставляли подписчики в социальной сети – всего их поступило более 550, сообщили в правительстве ЯНАО.

Фото: yanao.ru

Губернатор рассказал о начале нового учебного года, который волнует всех родителей школьников. Первого сентября учеба начнется в привычном очном формате, но с соблюдением требований эпидемиологической безопасности: школьники не будут менять классы, все занятия организуют в одном помещении, на входах будут измерять температуру, установят антисептики.

Фото: yanao.ru

Много вопросов касалось развития социальной инфраструктуры. В Ноябрьске планируется реконструировать дворец молодежи и превратить его в современную арт-резиденцию. До конца этого года в городе построят два детских сада на 240 мест. В 2021 году откроется детсад в 8-ом микрорайоне на 190 воспитанников. Там же скоро откроет двери новый корпус детской школы искусств. Идет проектирование нового корпуса 6-ой школы.

Сразу несколько вопросов были посвящены развитию здравоохранения и обеспеченности лечебных учреждений кадрами. Губернатор рассказал, что подходит к концу проектирование новой поликлиники на 1400 посещений, которая появится в медицинском городке. Строить ее начнут в 2021 году. Учреждения будут связаны теплыми переходами для удобства врачей и пациентов.

Жители Вынгапуровского задали вопрос о планах по развитию микрорайона. Дмитрий Артюхов сообщил, что в ближайшее время там планируется построить быстровозводимое здание поликлиники. Его установят до конца этого года. Также для микрорайона закупят новые комфортабельные автобусы, которые будут обеспечивать связь с Ноябрьском.

В конце встречи глава региона наградил жителей города за многолетний труд. Также он вручил почетные грамоты волонтерам, которые помогали ноябрянам в период самоизоляции.