Глава Ямала сел за руль, чтобы оценить жизнь региона Фото: скрин видео vk.com/artyukhov_da

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сегодня, 17 августа, во время в рамках многодневной командировки по Ямалу пересел за руль.

«Машина той же марки, что и в прошлом году. Так проще оценить изменения на дорогах», - об этом глава региона сообщил в соцсетях. Как и год назад, губернатор намерен лично увидеть жизнь региона, пообщаться с жителями ЯНАО. Надо сказать, что маршрут составляется по обращениям земляков, которые указывают на проблемные участки Ноябрьска. Губернатор напомнил, что в социальных сетях можно задать вопрос или предложить главе региона отклониться от маршрута.

«Запланировано несколько остановок. Одним из пунктов станет поликлиника на ул. Изыскателей. О ней написала Юлия Фаталиева», - сообщил глава региона.

Сегодня, 17 августа, губернатор побывал в школе № 3, которую в прошлом году капитально отремонтировали на деньги округа. Здесь же Дмитрий Артюхов встретился с талантливыми старшеклассниками. Им Дмитрий Артюхов вручил сертификаты на получение премии губернатора в 100 тысяч рублей. Такую награду получат все стобалльники Ямала. В Ноябрьске их 9 человек.

Фото: администрация Ноябрьска

В этот же день Дмитрий Артюхов вручил ключи новоселам дома №55 по улице Магистральной. Первыми обладателями квартир новостройки стали 14 семей города. Дом 80-квартирный и входит в жилой комплекс из пяти зданий, которые возвели на месте снесенного аварийного фонда. К слову, это первый опыт муниципалитета по точечной застройке центральных микрорайонов.

Фото: администрация Ноябрьска

Уникальность домов в том, что они являются энергоэффективными: в каждом жилом помещении есть счётчики, застройщик планирует установить систему видеонаблюдения. Отметим, что с начала года в Ноябрьске было уже предоставлено 80 квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. 79 семей предпочли получить выкупную стоимость жилья. До конца года в Ноябрьске улучшат жилищные условия 547 семей.