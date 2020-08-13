В Новом Уренгое байкер попал в больницу после ДТП с легковушкой Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Новом Уренгое пострадал байкер в ДТП с легковушкой. Авария произошла 12 августа на улице Таежная. Столкнулись автомобиль «МIТSUВISНI» и мотоцикл марки «Yamaha».

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель машины при повороте налево не предоставил преимущество движущемся в попутном направлении байку. В результате ДТП водитель мотоцикла «Yamaha» получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых два человека травмированы. Ранее сообщалось о пострадавшем водителе грузовика. С начала 2020 года в 2849 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 277 травмированы, в числе которых 26 детей.