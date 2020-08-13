На ямальской трассе пострадал водитель опрокинувшегося грузовика Фото: Госавтоинспекция Ямала

На трассе Лабытнанги – Харп опрокинулся грузовик. ДТП случилось 12 августа около 16 часов 35 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО , на 32 км трассы водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением.

Мужчина не учел скоростной режим, дорожно-метеорологические условия. В результате автомобиль завалился на бок, а сам водитель получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых два человека травмированы. С начала 2020 года в 2849 зарегистрированных ДТП погибло 25 человек и 277 травмированы, в их числе 26 детей.