В Красноселькупе начала работу портативная ПЦР-лаборатория Фото: yanao.ru

В селе Красноселькуп на базе центральной районной больницы сегодня, 12 августа, начала работу портативная ПЦР-лаборатория. Здесь начали проводить анализы на коронавирусную инфекцию. Как сообщили в правительстве ЯНАО, результат теста на COVID-19 будет известен уже на следующий день после его сдачи.

Жители села Толька Красноселькупского района могут сдать тест в местной участковой больнице каждый понедельник утром до 10:00.

В соответствии с постановлением главного государственного санврача ЯНАО Людмилы Нечепуренко, обследование обязательно для лиц, контактных с больным COVID-19 без клинических проявлений; больных ОРВИ; лиц с диагнозом «внебольничная пневмония»; медработников, имеющих риск инфицирования и некоторых других категорий граждан. Исследования тех, кто не вошел в обязательный перечень, проводится на коммерческой основе.

Всего на Ямале работают 15 лабораторий, где проводится анализ на коронавирус. Из них 11 существуют на базе медицинских организаций округа. В них на сегодняшний день проведено 4284 теста, а за весь период – 415 186.

По оперативным данным всего по Ямалу за день выявлено 88 больных, с начала пандемии - 12 168 заболевших.