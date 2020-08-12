Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 12 августа 2020 года увеличилось на 88 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 12 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, за весь период пандемии диагноз коронавирусная инфекция лабораторно подтвердился у 12 168 человек, 88 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены за минувшие сутки.

Фото: Ямальский центр медицинской профилактики

53 заболевши среди вахтовых рабочих из других регионов еще 35 - в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 10, Новом Уренгое – 8, Тарко-Сале – 8, Муравленко – 3, Лабытнанги – 3, Салехард – 1, Губкинский – 1, п. Уренгой – 1.

Госпитализировано с COVID-19 из общего числа болеющих 370 пациентов, 11 человек – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 7 пациентов – на ИВЛ.

231 человек выздоровели. За весь период победили болезнь 11 231 пациентов. В 15 лабораториях провели 4284 теста (за весь период – 415 186) .