Ноябрьск получит вакцину от COVID-19 Фото: pixabay.com

Вакцину от COVID-19 получит окружной центр СПИД. Об этом сообщили в оперативном штабе ЯНАО. В дальнейшем препарат будет распределяться по другим населенным пунктам региона.

Препарат двухкомпонентный, на первом этапе вакцину должны получить медики, педагоги, люди из групп риска и с хроническими заболеваниями легких.

Решения относительно количества доз и точных сроках поставки принимаются в федеральном центре.

По оперативным данным, за минувшие сутки в регионе выявлено 88 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии диагноз коронавирусная инфекция лабораторно подтвердился у 12 168 человек.

53 заболевших среди вахтовых рабочих из других регионов еще 35 - в населенных пунктах ЯНАО.