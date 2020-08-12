Новоуренгойский инфекционный госпиталь наполовину уже готов Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое завершается очередной этап строительства инфекционного госпиталя. Рабочие уже возвели металлические конструкции и практически закрыли контур здания. Начался монтаж кровли и обустройства инженерных сетей, сообщили в администрации Нового Уренгоя. По информации подрядчика, всё идёт без сбоев, здание готово на 50 %.

На объекте в две смены трудятся 170 человек Фото: администрация Нового Уренгоя

Напомним, медицинский корпус на 200 мест возводят поручению губернатора. На объекте в две смены трудятся 170 человек. Проект типовой, подобные сооружения успешно работают во многих городах России. Здание новоуренгойского госпиталя будет адаптировано к суровому климату Крайнего Севера.

Новый Уренгой избавился от статуса города с самой сложной ситуацией в регионе по коронавирусу. По последним данным, здесь за последние сутки зарегистрировано только 4 новых случая заболевания, всего по Ямалу за день выявлено 92 больных, с начала пандемии - 12 080.