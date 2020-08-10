В Салехард поступили медицинские маски для малоимущих Фото: salekhard.org

Жители Салехарда из числа малоимущих семей и одиноко проживающих с низким уровнем дохода для защиты от коронавируса бесплатно получат медицинские маски.

В Салехард уже поступила первая партия средств защиты - 24 тысячи, ожидается ещё 107 тысяч масок. Гражданам, попадающим под категорию нуждающихся, поступит СМС-уведомление о возможности получения масок.

Раздавать маски будут из расчета 60 штук на одного человека можно в социально-реабилитационном центре. Другой вариант - или договориться о доставке на дом. Обратиться за консультацией по вопросам предоставления медицинских масок можно в городской департамент социальной защиты и в учреждение социального обслуживания по телефонам 8 (34922) 3-56-72, 3-52-15.

Напомним, решение о раздаче масок было принято губернаторов Дмитрием Артюховым. Более трех миллионов масок в ближайшее время будут направлены в 13 муниципальных образований для их дальнейшего распределения среди населения.