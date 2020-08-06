Нуждающимся ямальцам раздадут три миллиона медицинских масок

Нуждающиеся ямальцы бесплатно получат медицинские маски Фото: yanao.ru

Жители Ямала из числа нуждающихся, среди которых малоимущие семьи и одинокие граждане с низким уровнем дохода, медицинские маски для защиты от коронавируса получат бесплатно. Решение было принято главой региона Дмитрием Артюховым.

В 13 муниципальных образований в ближайшее время будут направлены более трех миллионов масок. Первая партия масок накануне уже поступила в Салехард, в ближайшее время средства защиты получат в Новом Уренгое и Ноябрьске, далее – в остальных городах и районах. Их распределят среди населения.

Как пояснила директор окружного департамента соцзащиты населения Елена Карпова, доставка осуществляется одним поставщиком, поэтому даты поступления масок будут немного различаться в зависимости от транспортной схемы, удаленности населённых пунктов.

Гражданам, попадающим под категорию нуждающихся, поступит СМС-уведомление о возможности получения масок (из расчета по 60 масок на человека), сообщили в правительстве ЯНАО.

Специалисты салехардского социально-реабилитационного центра «Доверие» уже пересчитывают маски и распределяют их для дальнешей передачи в малообеспеченные семьи.