Ямал вышел на второй этап снятия ограничений Фото: pixabay.com

Во всех 13 муниципальных образованиях Ямала количество выздоровевших больше, чем заболевших. В связи с этом Ямал вышел на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

- На минувшей неделе отмечалась устойчивая тенденция снижения вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции в регионе. По данным ямальского управления Роспотребнадзора общее число новых случаев по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 19%, - пояснила глава оперштаба ЯНАО.

С 10 августа начинают свою работу детские сады, учреждения дополнительного образования. Их деятельность будет организована с учетом эпидемиологической ситуации, с рядом ограничений.

Одновременно Татьяна Бучкова отметила, что в регионе продолжают фиксироваться случаи завоза коронавирусной инфекции. Именно поэтому ямальцев, возвращающихся из отпусков, особенно с курортов юга России, просят быть внимательнее к своему здоровью.

- Пожалуйста, не выходите на работу и в общественные места пока не будете уверены в том, что вы здоровы, - обратилась к землякам глава оперштаба ЯНАО.

По оперативным данным, в регионе за весь период пандемии выявлено 11 988 случаев COVID-19, из них 93 диагноза подтвердилось в минувшие сутки. Последний летальный исход был зафиксирован 2 августа. За время эпидемии 79 человек стали жертвами инфекции.