Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 10 августа 2020 года увеличилось на 93 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 10 августа 2020 года. В регионе за весь период пандемии выявлено 11 988 случаев COVID-19, из них 93 диагноза подтвердилось в минувшие сутки.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Десять заболевших - среди вахтовых рабочих из других регионов, еще 83 - в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 16, в Ноябрьске – 15, Надыме – 11, Муравленко – 9, Губкинском – 7, Салехарде – 7, п. Уренгой – 5, Лабытнанги – 4, с. Антипаюта – 3, п. Пангоды – 2, п. Тазовский – 2, п. Пурпе – 1, п. Красноселькуп – 1.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих с COVID-19 госпитализировано 382 пациента. 14 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 8 пациентов – на ИВЛ. 202 человека выписаны с выздоровлением. За весь период вылечились 10 754 пациента.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Последний летальный исход был зафиксирован 2 августа. За время эпидемии 79 человек стали жертвами инфекции.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В 15 лабораториях за сутки провели 1 523 теста, за весь период – 407 526 исследования, сообщает оперативный штаб ЯНАО.