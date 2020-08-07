В Ноябрьск доставили одноразовые маски для нуждающихся Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьск поступило более 90 000 штук масок, которые бесплатно раздадут нуждающимся. Специалисты Центра соцобслуживания населения «Гармония» формируются списки, занимаются фасовкой и раздачей средств индивидуальной защиты.

Маски получат малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане с низким уровнем дохода.

- Профилактика новой коронавирусной инфекции по-прежнему актуальна, поэтому такая помощь ноябрянам будет кстати, - отметила директор центра «Гармония» Кристина Шуль. Как сообщалось ранее, горожанам, попадающим под категорию нуждающихся, поступит СМС-уведомление о возможности получения масок, из расчета по 60 штук на человека. Напомним, решение о раздаче масок было принято губернаторов Дмитрием Артюховым. Более трех миллионов масок в ближайшее время будут направлены в 13 муниципальных образований для их дальнейшего распределения среди населения.