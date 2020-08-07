В Лабытнанги построят биатлонный комплекс Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги будет построен биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и спортивным залом «Лукодром». О принятом решении сообщила глава города Марина Трескова, поблагодарив за поддержку губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Градоначальница 7 августа приняла участие в торжественном событии, посвященном празднованию Дня физкультурника. В этот день чествовали тренеров, работников учреждений спорта и профильного управления.

- Именно они, такие как один из героев сегодняшнего дня – тренер по греко-римской борьбе Эдик Сагателян, ведут наше подрастающее поколение к новым спортивным вершинам. С удовольствием сегодня приветствовала Александра Чвалева. Спорт – вся его жизнь. С 5 лет он увлечен футболом. 35 лет отдано развитию спорта на нашей северной земле, - отметила Марина Трескова.

Она подчеркнула, что для занятий физической культурой и спортом власти города с каждым годом улучшают условия. Не пустуют многоцелевые стадионы «Старт» и «Арктика». Ввод современных спорткомплексов «Полярный» и «Авангард» обеспечил новые возможности для занятий. Ведется реконструкция хоккейного корта «Кристалл». Это будет еще один многофункциональный объект.