2020-01-30T14:08:10+03:00
Общество

В Лабытнанги построят биатлонный комплекс со спортзалом «Лукодром»

Новый спортивный объект появится в границах улицы Обской и объездной дороги
Анна Полякова
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В Лабытнанги построят биатлонный комплекс со спортзалом «Лукодром» Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги построят биатлонный комплекс со спортзалом «Лукодром» Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги планируют вывести на более высокий уровень подготовку спортсменов по таким видам спорта как биатлон, лыжные гонки, стрельба из лука. Об это сообщила глава города Марина Трескова на градостроительном совете, который прошел 30 января. Проектировщики представили эскиз нового спортивного объекта. Комплекс появится в границах улицы Обской и объездной дороги.

Здесь будет построен биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и спортивным залом «Лукодром». Лукодром разделен на зоны для занятий стрелковыми видами спорта и для силовых тренировок.

На территории комплекса разместят лыжный стадион, основную и тренировочную трассу, беговые тренировочные дорожки для летнего биатлона, стрельбище полуоткрытого типа, трибунный комплекс, комментаторскую.

Предусмотрен также административно-бытовой корпус, где будет остановиться приезжим спортсменам, теплая стоянка для хранения и ремонта техники, парковка автотранспорта. Лабытнанги станет местом проведения соревнований регионального значения, сообщает администрация города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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