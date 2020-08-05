Ямальцам разрешили приглашать гостей в ЗАГС на бракосочетание

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:04:56+03:00

На торжественной церемонии могут находиться только 10 человек

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На Ямале разрешили приглашать гостей на бракосочетание в ЗАГС. Об этом сообщил региональный оперативного штаб по предупреждению завоза коронавирусной инфекции. Изменения в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В документе говорится, что теперь на торжественной церемонии регистрации брака могут присутствовать до 10 человек, включая молодоженов, сотрудника ЗАГСа, фотографа и оператора.

Точное число гостей будет рассчитываться исходя из площади помещения – не более одного человека на 4 квадратных метра зала, - пояснили в оперштабе ЯНАО.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 на Ямале продлен до 15 августа. По последним данным, в регионе за сутки выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19. В результате число заболевших достигло 11 431.

ИСТОЧНИК KP.RU