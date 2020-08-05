Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 5 августа 2020 года увеличилось на 94 человека

Мы собрали последние данные о заболевших коронавирусом на Ямале на 5 августа 2020 года. За весь период пандемии зарегистрировано 11 525 случаев COVID-19, из них 94 – за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

29 инфицированных выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов и 65 в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 18, Салехарде – 16, Ноябрьске – 13, Муравленко – 10, Лабытнанги – 7, Тарко-Сале – 1.

Из общего числа болеющих госпитализировано с подтвержденным диагнозом - 388 пациентов, из них15 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 11 пациентов – на ИВЛ. 462 человека за минувшие сутки выздоровели (за весь период – 9466).

В 15 лабораториях провели еще 4 654 теста (за весь период – 390 499).