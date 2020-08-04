Салехарды решают, куда перенести памятник жертвам политических репрессий
Жители Салехарда сами решат, где должен располагаться памятник жертвам политических репрессий. Напомним, что в связи со сносом аварийного здания старого ЗВТ мемориальный камень, который установлен в сквере возле него, будет временно перемещен к памятнику «501 стройки» на дороге Салехард-Аксарка.
Наиболее удачный вариант его постоянного расположения будет определен после общественных обсуждений. Горожанам предложили в соцсети на официальной страничке администрации ямальской столицы «ВКонтакте» оставлять предложения и идеи по этому вопросу. Большинство горожан, принявший участие в обсуждении, считает, что камень нужно оставить на его традиционном месте.
«Там, где стоит, он и должен остаться, не зря его на этом месте поставили», - отмечают салехардцы.
ИСТОЧНИК KP.RU