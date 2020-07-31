2020-07-31T10:15:38+03:00
Общество

В Салехарде снесут одно из первых капитальных строений города

На месте старого здания появится парковка
Анна Полякова
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В Салехарде снесут одно из первых капитальных строений города Фото: salekhard.orgВ Салехарде снесут одно из первых капитальных строений города Фото: salekhard.org
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В Салехарде готовятся снести одно из первых капитальных строений города. На месте здания бывшего ЗВТ на улице Республики появится автомобильная парковка.

Уже несколько лет закрыто и постепенно разрушается аварийное здание, которое прослужило многие годы, именно здесь получило профессиональное образование не одно поколение ямальской молодежи.

Городскими властями принято решение о сносе строения. Зеленую зону и деревья сохранят - это условие контракта, пообещали в администрации ямальской столицы.

В сквере возле здания установлен мемориальный камень в память о жертвах политических репрессий. На время работ его переместят к памятнику «501 стройки» на дороге Салехард-Аэропорт. Место его постоянной установки позже определят жители города. Завершение работ по благоустройству территории намечено на ноябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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