2020-08-03T16:01:03+03:00
Общество

С начала года наборы для новорожденных получили 166 тазовчан

В коробке - более 40 детских принадлежностей
Анна Полякова
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С начала года наборы для новорожденных получили 166 тазовчан Фото: Фото: yanao.ruС начала года наборы для новорожденных получили 166 тазовчан Фото: Фото: yanao.ru
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С начала 2020 года 166 тазовских новорожденных получили в подарок наборы «Малышу Ямала». В нем - все необходимое для первых месяцев жизни ребенка. Пеленки, распашонки, теплая и легкая одежда, предметы ухода и средства гигиены – в коробке более 40 детских принадлежностей.

Напомним, мера поддержки внедрена по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в рамках национальной программы «Десятилетие детства» и действует в регионе с 1 июня 2019 года.

В выборе содержимого подарков принимали участие ямальские семьи, которые советовали какие предметы самые важные и нужные. Получить подарок может каждый новорожденный, независимо от наличия у родителей временной или постоянной прописки в районе. Единственное условие - государственная регистрация рождения ребенка в региональных органах ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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