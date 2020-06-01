2020-06-01T13:12:11+03:00
Общество

Больше 6 тысяч ямальских детей получили коробки «Малышу Ямала»

Добрая акция стартовала ровно год назад
Анна Полякова
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Больше 6 тысяч ямальских детей получили коробки «Малышу Ямала» Фото: yanao.ruБольше 6 тысяч ямальских детей получили коробки «Малышу Ямала» Фото: yanao.ru
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На Ямале за 12 месяцев почти 6500 новорожденных получили подарок от округа. Ровно год назад в регионе начали вручать по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова подарочные коробки для новорожденных «Малышу Ямала». Единственным обязательным условием является госрегистрация рождения ребенка органами ЗАГС на территории автономного округа

Жители принимали активное участие при выборе содержимого коробки. Горячие обсуждения шли на форумах и в соцсетях. Моветовали самые нужные и качественные вещи и предметы - то, что необходимо малышу в первые месяцы жизни.

Изначально в коробке было 44 предмета, сейчас – 47. По отзывам родителей, набор дополнили термометром для воды и органайзером для документов, матрас стал ортопедическим, а зимний комбинезон заменили на более теплый. Вся нательная одежда изначально была из хлопка, а сейчас из интерлока – материала, обладающего улучшенными качествами.

- Эта добрая акция стартовала ровно год назад и стала нашей хорошей традицией. В течение года мы меняли состав подарка в соответствии с пожеланиями мам. Обещал, что при необходимости готовы и впредь что-то добавлять. Ждем предложений ямальцев. Обязательно будем вручение таких подарков продолжать, – сказал Дмитрий Артюхов на своих официальных страницах в соцсетях.

В 2020 году будет расширен перечень производителей детских товаров, входящих в комплект, таких как бутылочка, подгузники, влажные салфетки, ватные диски и палочки, электронный термометр для тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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