Новоуренгойцам о результатах теста COVID-19 сообщит робот

27 Июль 2020 2020-07-27T12:20:40+03:00

Автообзвон будет происходить каждый день с 16:00 до 20:00

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В колл-центре Новоуренгойской центральной городской больницы заработала система автоматического оповещения пациентов о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, горожанам, прошедшим обследование на коронавирус, будет звонить робот. Автоматическая система сообщит результат тестирования, В систему автодозвона ежедневно загружается от 200 до 400 телефонных номеров пациентов. Практически 100% адресатов робот информируют о результатах теста. Автообзвон будет происходить каждый день с 16:00 до 20:00.

Также результат теста на COVID-19 можно узнать в личном кабинете Единой электронной регистратуры ЯНАО.

По последним данным, в городе значительно снизилось количество новых выявленных случаев вируса. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 16 горожан. Новый Уренгой уступил первое место по заболеваемости Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU