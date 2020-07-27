На Ямале число заболевших коронавирусом достигло 10 537

На Ямале за минувшие сутки выявили 123 новых случая заболевания COVID-19. В результате всего за период пандемии число инфицированных достигло 10 537.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает оперштаб ЯНАО, среди вахтовых рабочих из других регионов зарегистрировано 16 новых заболевших и еще 107 в населенных пунктах ЯНАО: Тарко-Сале – 25, Ноябрьске – 18, Новом Уренгое – 16, Муравленко – 12, п. Пурпе – 9, Губкинском – 6 , Надыме – 5, п. Тазовский – 4, Салехарде – 3, Лабытнанги – 3, п. Ханымей – 2, п. Красноселькуп – 2, с. Антипаюта – 1, п. Уренгой – 1.

Фото: опрештаб ЯНАО

Из общего числа болеющих 666 пациентов с COVID-19 – госпитализировано. 23 пациента – в тяжелом состоянии , 1 – в крайне тяжелом, 11 пациентов – на ИВЛ. За сутки выздоровели 114 человек. 1 741 тест провели в 15 лабораториях (за весь период – 355 381).