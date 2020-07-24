2020-07-24T15:46:19+03:00
Общество

В Ноябрьске включают уличное освещение

Глава города поручил включить фонари
Анна Полякова
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В Ноябрьске включают уличное освещение Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске включают уличное освещение Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске включают фонари. Уже сегодня, 24 июля, на дорогах города в темное время суток станет значительно светлее.

- Глава города Алексей Романов поручил советующим службам включить уличное освещение 24 июля, - сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации Ноябрьска.

Сейчас обслуживающие организации объезжают точки питания, а таковых в Ноябрьске 104, и проверяют исправность оборудования. Напомним, по последним данным улицы Ноябрьска освещают более 5000 светильников, и в этом году их количество увеличится на 300, обещают в УЖКХТЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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