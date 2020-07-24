На улицах Ноябрьска появится более 300 новых светильников

24 Июль 2020 2020-07-24T08:17:45+03:00

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В Ноябрьске станет светлее на улицах. Как сообщает мэрия, в городе появится более 300 новых светильников.

«Темные места» исчезнут с карты города. Неоднократно жители Ноябрьска обращались к главе города Алексею Романову с просьбой решить вопрос с освещением проезда от улицы Холмогорская до гимназии №1. В этом году проблема будет решена. Новые светильники сделают прогулки комфортными и безопасными на улице Лиственная. Продолжаются работы и возле детского сада «Улыбка».

В целом, только в рамках программы «Благоустройство» в городе обустроят полторы тысячи метров новых сетей. Светлее станет и во дворах Ноябрьска. В рамках проекта «Комфортная городская среда» в Ноябрьске благоустраивают 179 дворов.

Преображение придомовых территорий продолжается в городе третий год. В предыдущие сезоны благоустроено более 170 дворов – отремонтированы проезды, появились новые лавочки, урны и фонари.

В 2019 году в Ноябрьске было установлено 200 светильников. В целом по городу их количество составляет свыше 5000 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU