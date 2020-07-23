Надымчанку, пропавшую шесть дней назад, нашли живой

23 Июль 2020 2020-07-23T09:33:29+03:00

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В Надыме нашли женщину, пропавшую шесть дней назад. Еще накануне вечером добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Ямал» отчитались, что прочес лесного массива результатов не принес. В поиске приняли участие 77 человек.

На утро 23 июля были отправить на поиски на поиски исчезнувшей 47-летней женщины вертолет и квадрокоптер для фотосъемки местности, а после планировали подключиться специалисты из федерации авиационных видов спорта, чтобы осмотреть территорию на парапланах, на минимальной высоте. Однако в 23 ч. 53 мин. поступила информация о том, то Ирина нашлась.

Напомним, 18 июля 2020 года она ушла из дома на прогулку с собакой в парк Кедровая роща. Соседи забили тревогу, когда четвероногий питомец вечером вернулся домой без хозяйки. Записи камер видеонаблюдения прояснили примерное направление движения пропавшей.

Сестра мужа Ирины, Надежда, в силу того, что живет в другом городе, в поисках не участвовала, но, переживая за близкого человека, в соцсети искала способы быть в курсе происходящего. На официальной страничке отряда «Лиза Алерт Ямал» она поблагодарила за организованные поиски и информацию которую представляли.

«Ведь когда находишься в неизвестности, а узнать не у кого - страшно. Жители г. Надыма, огромное спасибо за поиски и за участие, - написала Надежда, - Как только Иринка отойдёт и позвонит, я обязательно, что произошло. Она пережила огромный стресс».

ИСТОЧНИК KP.RU