2020-07-20T12:05:03+03:00
Происшествия

В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью

Пошла выгуливать собаку и исчезла
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" ЯНАОВ Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" ЯНАО
Изменить размер текста:

В Надыме с 18 июля пытаются найти женщину, ушедшую утром на прогулку с собакой. Соседи забили тревогу, когда четвероногий питомец вечером вернулся домой без хозяйки.

- Собака пришла без шлейки. Ирина её никогда без поводка не выгуливает. Она моя соседка. Я когда увидела собаку в субботу вечером, сразу поняла, что что-то случилось, зная, как Ирина любит свою Лору. У меня сердце разрывается, - призналась горожанка Татьяна Т.

К поискам, которые ведет полиция, подключились и волонтеры. Разыскивают женщину 30 человек. Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Игорь Заборовский рассказал, что 47-летняя Ирина отправилась в парк «Кедровая роща». Записи камер видеонаблюдения прояснили примерное направление движения пропавшей.

В день исчезновения женщина была одета в розовый плащ, синие джинсы и синие кроссовки. Рост пропавшей – 178 см, она среднего телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. Над правой бровью женщины есть шрам.

Всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ирины поисковики просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой»
В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью
На Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер
В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседания
На Ямале потушили все лесные пожары
На Ямале выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Сургут-Салехард
В Лабытнанги мошенники убедили женщину перевести деньги на их счет
На Ямале за выходные в ДТП пострадали пять человек, один погиб
В Уренгое по проекту местных жителей создают детскую площадку
На Полярном Урале создадут современный туристический кластер
В Салехарде проверяют детские площадки на безопасность
Жители поселка на Ямале из-за коронавируса сами строят себе дорогу
Погода на Ямале 20 июля: день пройдет в основном без осадков
На Ямале продлили режим самоизоляции
Новоуренгойская городская площадь преображается
ДТП под Ноябрьском: внедорожник выехал на встречку и угодил под КАМАЗ
Погода на Ямале 19 июля: в округе пройдут грозы
На Ямале – еще одна смерть и четыре новых очага коронавируса
Житель Нового Уренгоя, который оскорбил полицейского в психдиспансере, отделался штрафом
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 182 человека
Погода на Ямале 18 июля: дождь с грозой, ветрено
В Салехарде пенсионерку облапошил мнимый работодатель
В Лабытнанги оштрафовали коммерческую организацию, обесточившую микрорайон
В Ноябрьске гинекологи будут консультировать пациенток по видеосвязи