20 Июль 2020 2020-07-20T12:05:03+03:00

В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" ЯНАО

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В Надыме с 18 июля пытаются найти женщину, ушедшую утром на прогулку с собакой. Соседи забили тревогу, когда четвероногий питомец вечером вернулся домой без хозяйки.

- Собака пришла без шлейки. Ирина её никогда без поводка не выгуливает. Она моя соседка. Я когда увидела собаку в субботу вечером, сразу поняла, что что-то случилось, зная, как Ирина любит свою Лору. У меня сердце разрывается, - призналась горожанка Татьяна Т.

К поискам, которые ведет полиция, подключились и волонтеры. Разыскивают женщину 30 человек. Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Игорь Заборовский рассказал, что 47-летняя Ирина отправилась в парк «Кедровая роща». Записи камер видеонаблюдения прояснили примерное направление движения пропавшей.

В день исчезновения женщина была одета в розовый плащ, синие джинсы и синие кроссовки. Рост пропавшей – 178 см, она среднего телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. Над правой бровью женщины есть шрам.

Всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ирины поисковики просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU