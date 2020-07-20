В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью
В Надыме с 18 июля пытаются найти женщину, ушедшую утром на прогулку с собакой. Соседи забили тревогу, когда четвероногий питомец вечером вернулся домой без хозяйки.
- Собака пришла без шлейки. Ирина её никогда без поводка не выгуливает. Она моя соседка. Я когда увидела собаку в субботу вечером, сразу поняла, что что-то случилось, зная, как Ирина любит свою Лору. У меня сердце разрывается, - призналась горожанка Татьяна Т.
К поискам, которые ведет полиция, подключились и волонтеры. Разыскивают женщину 30 человек. Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Игорь Заборовский рассказал, что 47-летняя Ирина отправилась в парк «Кедровая роща». Записи камер видеонаблюдения прояснили примерное направление движения пропавшей.
В день исчезновения женщина была одета в розовый плащ, синие джинсы и синие кроссовки. Рост пропавшей – 178 см, она среднего телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. Над правой бровью женщины есть шрам.
Всех располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ирины поисковики просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU