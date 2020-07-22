2020-07-22T08:42:36+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли

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АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли Фото: АО «Транснефть – Сибирь»АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли Фото: АО «Транснефть – Сибирь»
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АО «ТранснефтьСибирь» заняло первое место в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию в нефтегазовой отрасли в 2020 году. Конкурс, организованный Министерством энергетики РФ, проводится ежегодно с 2017 года. Цель – распространение успешного опыта социально ориентированных организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, содействие улучшению качества условий труда и жизни работников, а также популяризация нефтегазовой отрасли.

Конкурсная комиссия признала лучшими проекты предприятия: «Создание новых рабочих мест и модернизация имеющихся рабочих мест», «Участие совместно с образовательными организациями в практикоориентированной подготовке кадров», «Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства».

Одним из приоритетов социально-экономической политики предприятия является обеспечение высокопроизводительного труда путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест. Примером такого подхода является организация 204 рабочих мест на производственном комплексе Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть – Сибирь».

Подготовка кадров и взаимодействие с образовательными организациями – другое важное направление социально ориентированной работы предприятия. Подготовка будущих сотрудников включает раннее знакомство с объектами профессиональной деятельности, системность получения информации, приобретение первичных практических навыков.

Руководство и профсоюзный комитет предприятия эффективно взаимодействуют в целях соблюдения интересов работников, поддержания комфортных условий труда и высокого уровня производственной безопасности.

В текущем году организации системы «Транснефть» стали победителями в 18 номинациях, специальными наградами отмечены 8 проектов, дипломов за активное проведение социальной политики удостоены 3 предприятия.

Награждение победителей конкурса состоится в октябре 2020 года в г. Санкт-Петербурге в рамках X Петербургского международного газового форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
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