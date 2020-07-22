2020-07-22T06:15:26+03:00
Экономика

ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей

Поделиться:
ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей Фото: ВТБВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей Фото: ВТБ
Изменить размер текста:

По итогам трех месяцев работы в рамках госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) более 1,3 тыс. заявок на общую сумму 2,8 млрд рублей. Из них клиенты уже получили более 360 кредитов на сумму 770 млн рублей. На долю ВТБ приходится 30% всех выдач по госпрограмме в регионе. *

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. В июне программа стала еще доступнее: размер первоначального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная сумма кредита для объектов в Тюменской области увеличена с 3 до 6 млн рублей.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, отметил: «Наш регион традиционно является одним из лидирующих в стране по ипотечному кредитованию, в том числе по госпрограммам. В свою очередь, ВТБ активно поддерживает их реализацию, чтобы как можно больше тюменцев смогли выгодно улучшить жилищные условия. Мы видим значительный спрос на ипотеку под 6,5% годовых, сейчас каждая четвертая наша выдача в регионе приходится на эту программу».

* По данным ГУС Тюменской области о выдачах ипотеки с господдержкой по итогам 2 квартала 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина
На Ямале горят 12 гектаров леса
Животноводческий комплекс в Аксарке после сообщений в соцсети
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
Ямальцы выберут официальное название празднику фронтового оленя
В Губкинском строят новый приют для животных
ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей
Погода на Ямале 22 июля: пасмурно, местами дождь
Тазовчанин принял мошенника за робота и лишился денег
На Ямале открытие пришкольных лагерей отменили
В Лабытнанги байкеры сажали цветы возле нового арт-объекта
Ямальцы снова стали чаще покупать смартфоны и гаджеты
Лагеря Краснодарского края ждут ямальских детей в августе
В Новом Уренгое проверили обработку домов от коронавируса
Мошенник, потребовавший развлечений для комиссии, отделался штрафом
В Салемале усиливают защиту от лесных пожаров
В Новом Уренгое забраковали два обсерватора
В Салехарде сотрудники ГИБДД проверили разметку на дорогах
На Ямале жертвами коронавируса стали еще четыре человека
В Яр-Сале осенью появится приют для бездомных животных
В Новом Уренгое заработала дополнительная горячая линия по вопросам COVID-19
Фермер из Надыма будет рассказывать об успехах в Instargam
В Салехарде продолжают работу дежурные группы в 10 детсадах
В Лабытнанги судят мужчин, убивших обидчика брата
На Ямале предприниматели могут воспользоваться субсидией на дезинфекцию