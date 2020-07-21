На Ямале открытие пришкольных лагерей отменили
Власти Салехарда объявили об отмене летних пришкольных лагерей эти летом. В администрации ямальской столицы пояснили, что решение принято оперативным штабом автономного округа в связи с эпидемиологической ситуацией на территории ЯНАО и продлением ограничительных мероприятий до 15 августа 2020 года.
- Принято решение отменить на территории Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятия по организации летней оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием детей, - сообщает мэрия.
По интересующим вопросам можно обращаться в департамент образования города по телефону: 3-31-34.
ИСТОЧНИК KP.RU