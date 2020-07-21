На Ямале открытие пришкольных лагерей отменили

21 Июль 2020 2020-07-21T15:44:20+03:00

Решение принято в связи с продлением ограничительных мероприятий до 15 августа

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Власти Салехарда объявили об отмене летних пришкольных лагерей эти летом. В администрации ямальской столицы пояснили, что решение принято оперативным штабом автономного округа в связи с эпидемиологической ситуацией на территории ЯНАО и продлением ограничительных мероприятий до 15 августа 2020 года.

- Принято решение отменить на территории Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятия по организации летней оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием детей, - сообщает мэрия.

По интересующим вопросам можно обращаться в департамент образования города по телефону: 3-31-34.

ИСТОЧНИК KP.RU