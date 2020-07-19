На Ямале продлили режим самоизоляции

19 Июль 2020 2020-07-19T20:11:03+03:00

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На Ямале режим самоизоляции продлили до 15 августа включительно. Изменения внесли в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года.

– В округе растёт число выздоровевших. За неделю поправилось больше тысячи человек. Мы видим и другие положительные тенденции, например, снижение числа госпитализированных больных. Но ситуация должна улучшаться в течение продолжительного периода, особенно в городах. Только тогда можно будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей округа, – рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Оперштаб пояснил, что в режим внесли изменения, касающиеся организации детского отдыха. С 30 июля можно следовать к местам сбора детей и формирования групп, выезжающих за счёт окружного бюджета в лагеря, санатории, на базы отдыха России. С 1 августа можно будет отправиться непосредственно в детские оздоровительные учреждения. Позволяется посетить поликлинику, но только для прохождения медосмотра, необходимого при заезде в оздоровительное учреждение.

Остальные требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Напомним, в Новом Уренгое действуют дополнительные меры ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.

К 19 июля в ЯНАО зарегистрировано 9 323 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 176 новых. За время пандемии на территории округа выздоровели 4 154 человека. На лечении в стационарах сейчас находятся 950 пациентов с COVID-19. Ямал продолжает увеличивать охват населения тестированием. В 14 лабораториях округа уже провели 324 202 исследования, за сутки – 3 653 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU