2020-07-21T14:29:38+03:00
Экономика

Ямальцы снова стали чаще покупать смартфоны и гаджеты

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Ямальцы снова стали чаще покупать смартфоны и гаджеты Фото: pixabay.comЯмальцы снова стали чаще покупать смартфоны и гаджеты Фото: pixabay.com
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Жители ЯНАО и других регионов тюменской матрешки летом снова стали активнее покупать гаджеты, сообщает пресс-служба ямальского филиала МТС. Среди причин – отложенный спрос и снижение трат на отдых.

Чаще всего в первом полугодии 2020 года жители покупали смартфоны среднего ценового сегмента. Более 80% купленных гаджетов стоили менее 20 тысяч рублей, а самую высокую динамику показала ценовая категория от 10 до 15 тысяч рублей: продажи в данном сегменте увеличились на 14,4%. При этом во всех регионах жители предпочитали покупать смартфоны за наличные деньги и реже брать ссуды – количество выданных кредитов на смартфоны снизилось на 40%.

Первые три места рынка Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по количеству проданных гаджетов занимают те же бренды, что и в 2019 году – Honor (25,5%), Samsung (22,2%) и Xiaomi (19,8%). При этом на смартфоны Xiaomi по-прежнему наблюдается взрывной спрос. Зафиксирован также рост спроса на телефоны Vivo – от 30 до 70% в зависимости от конкретного города.

В Тюменской области и ХМАО наиболее популярным смартфоном стал Samsung A10. А вот ямальцы отдали предпочтение Honor 8A. В целом же пятерка самых продаваемых в «тюменской матрешке» смартфонов выглядит так: Samsung Galaxy A10, Honor 8A, Honor 20 Lite, Honor 10i и Samsung Galaxy A51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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