2020-07-21T13:42:14+03:00
Общество

В Новом Уренгое проверили обработку домов от коронавируса

Одна из примет отсутствия уборки - пыль на почтовых ящиках
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое проверили обработку домов от коронавируса Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое проверили обработку домов от коронавируса Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое проводят проверку качества санитарной обработки мест общего пользования. Сначала мониторинг проходит социальных сетях. Городской оперштаб по борьбе с коронавирусом и общественники готовят список проблемных мест, о которых пишут местные жители. После этого контролирующие отправляются в рейды.

На этот раз проверка прошла в северной части города. Обошли несколько многоэтажек в микрорайонах Мирный и Советский.

Как отметили в администрации города, одна из примет отсутствия уборки - пыль на почтовых ящиках. Проверили качество дезинфекции и закрыты ли выходы на крыши.

В подъездах общественники расклеили листовки с информацией о правилах поведения в период режима повышенной готовности.

Напомним, именно в Новом Уренгое больше всего больных коронавирусом. Только за последние сутки в городке выявлен 61 инфицированный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцы снова стали чаще покупать смартфоны и гаджеты
Лагеря Краснодарского края ждут ямальских детей в августе
В Новом Уренгое проверили обработку домов от коронавируса
Мошенник, потребовавший развлечений для комиссии, отделался штрафом
В Салемале усиливают защиту от лесных пожаров
В Новом Уренгое забраковали два обсерватора
В Салехарде сотрудники ГИБДД проверили разметку на дорогах
На Ямале жертвами коронавируса стали еще четыре человека
В Яр-Сале осенью появится приют для бездомных животных
В Новом Уренгое заработала дополнительная горячая линия по вопросам COVID-19
Фермер из Надыма будет рассказывать об успехах в Instargam
В Салехарде продолжают работу дежурные группы в 10 детсадах
В Лабытнанги судят мужчин, убивших обидчика брата
На Ямале предприниматели могут воспользоваться субсидией на дезинфекцию