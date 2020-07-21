В Новом Уренгое проверили обработку домов от коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T13:42:14+03:00

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В Новом Уренгое проводят проверку качества санитарной обработки мест общего пользования. Сначала мониторинг проходит социальных сетях. Городской оперштаб по борьбе с коронавирусом и общественники готовят список проблемных мест, о которых пишут местные жители. После этого контролирующие отправляются в рейды.

На этот раз проверка прошла в северной части города. Обошли несколько многоэтажек в микрорайонах Мирный и Советский.

Как отметили в администрации города, одна из примет отсутствия уборки - пыль на почтовых ящиках. Проверили качество дезинфекции и закрыты ли выходы на крыши.

В подъездах общественники расклеили листовки с информацией о правилах поведения в период режима повышенной готовности.

Напомним, именно в Новом Уренгое больше всего больных коронавирусом. Только за последние сутки в городке выявлен 61 инфицированный.

ИСТОЧНИК KP.RU