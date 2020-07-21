Число заболевших коронавирусом на Ямале достигло 9 656

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале за 21 июля. За сутки болезнь подтвердилась еще у 178 человек. В результате всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 9 656 случаев COVID-19.

Фото: оперштаб ЯНАО

Четыре человека с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались, несмотря на все усилия врачей: три пациента - в Новом Уренгое и один в Пуровском районе.

За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. В городах эпидпроцесс ещё развивается. 167 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за минувшие стуки в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 61, Муравленко – 32, Ноябрьске – 28, Тарко-Сале – 19, Губкинском –17, Салехарде – 8, п. Пуровск – 2.

Госпитализированы с COVID-19 907 пациентов. Из них 12– в тяжелом состоянии, 7 пациентов – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

- Число выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших, за что мы благодарны нашим медикам. К сегодняшнему дню на Ямале от коронавируса выздоровели уже 4589 человек. Третью неделю мы фиксируем положительную тенденцию - снижение количества заболевших внебольничными пневмониями в округе. Напомню, что таких пациентов госпитализируют на специализированные койки, заполняемость которых некоторое время тоже снижается, - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.