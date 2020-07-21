В Новом Уренгое забраковали два обсерватора

21 Июль 2020 2020-07-21T12:10:31+03:00

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В Новом Уренгое продолжаются проверки помещений, которые предприятия города используют в качестве обсерваторов для вахтовиков.

Нарушения обнаружены при проверке двух предприятий, которые не соответствовали требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил руководитель рабочей группы оперативного штаба, ответственный за это направление, начальник департамента общественной безопасности и гражданской Олег Кривошеев.

Напомним, для помещения обсерваторов не должны предоставляться общежития коридорного типа с местами общего пользования. Предприятие обеспечивает медицинское обслуживание своих работников, питание. Необходимо наличие охраны, которая исключит возможность выхода людей из обсерватора, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ямал", за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. Данные актуальны для 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU