2020-07-20T11:02:45+03:00
Общество

Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер

Звонки принимают 17 операторов
Анна Полякова
Поделиться:
Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер Фото: администрация Нового УренгояКолл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

Колл-центр в Новом Уренгое перешёл на бесплатный многоканальный федеральный номер 8-800-350-22-24. Как отметили в администрации города, оличество специалистов, принимающих звонки, осталось прежним. Операторы работают в две смены по 17 человек в каждой.

Как ранее пояснил мэр Иван Костогриз , не все из них – медработники. В основном, это сотрудники разных структур администрации города, которые прошли обучение. Они круглосуточно информируют граждан о результатах проведенного тестирования на коронавирус и по другим вопросам, в том числе, экстренным. Для вызова врача на дом нужно звонить до 14:00.

Кроме того, результат анализа на COVID-19 можно узнать в личном кабинете «Единой электронной регистратуры ЯНАО».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой»
В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью
На Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер
В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседания
На Ямале потушили все лесные пожары
На Ямале выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Сургут-Салехард
В Лабытнанги мошенники убедили женщину перевести деньги на их счет
На Ямале за выходные в ДТП пострадали пять человек, один погиб
В Уренгое по проекту местных жителей создают детскую площадку
На Полярном Урале создадут современный туристический кластер
В Салехарде проверяют детские площадки на безопасность
Жители поселка на Ямале из-за коронавируса сами строят себе дорогу
Погода на Ямале 20 июля: день пройдет в основном без осадков
На Ямале продлили режим самоизоляции
Новоуренгойская городская площадь преображается
ДТП под Ноябрьском: внедорожник выехал на встречку и угодил под КАМАЗ
Погода на Ямале 19 июля: в округе пройдут грозы
На Ямале – еще одна смерть и четыре новых очага коронавируса
Житель Нового Уренгоя, который оскорбил полицейского в психдиспансере, отделался штрафом
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 182 человека
Погода на Ямале 18 июля: дождь с грозой, ветрено
В Салехарде пенсионерку облапошил мнимый работодатель
В Лабытнанги оштрафовали коммерческую организацию, обесточившую микрорайон
В Ноябрьске гинекологи будут консультировать пациенток по видеосвязи