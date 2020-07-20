Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер

20 Июль 2020 2020-07-20T11:02:45+03:00

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Колл-центр в Новом Уренгое перешёл на бесплатный многоканальный федеральный номер 8-800-350-22-24. Как отметили в администрации города, оличество специалистов, принимающих звонки, осталось прежним. Операторы работают в две смены по 17 человек в каждой.

Как ранее пояснил мэр Иван Костогриз , не все из них – медработники. В основном, это сотрудники разных структур администрации города, которые прошли обучение. Они круглосуточно информируют граждан о результатах проведенного тестирования на коронавирус и по другим вопросам, в том числе, экстренным. Для вызова врача на дом нужно звонить до 14:00.

Кроме того, результат анализа на COVID-19 можно узнать в личном кабинете «Единой электронной регистратуры ЯНАО».

ИСТОЧНИК KP.RU