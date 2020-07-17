В Новом Уренгое колл-центр по коронавирусу переходит на бесплатный номер

17 Июль 2020 2020-07-17T10:29:06+03:00

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До конца недели колл-центр Новоуренгойской больницы должен перейти на федеральный бесплатный номер – 8-800-350-22-24. В центре работают по 17 операторов в смене. Не все из них – медработники. В основном, это сотрудники разных структур администрации города, которые прошли обучение и помогают принимать вызовы горожан и обзванивать новоуренгойцев, информируя о результатах тестирования.

Об этом рассказал глава Нового Уренгоя Иван Костогриз в своем instagram. Мэр также ответил на часто задаваемые вопросы о ситуации с коронавирусом. Он пояснил, что те проблемы, с которыми обращаются земляки, в том числе в соцсетях, выносятся на рассмотрение оперативного штаба.

Актуальными остаются вопросы по вызову врача, проведению тестов. При плохом самочувствии с симптомами респираторного заболевания нужно вызывать врача на дом. Решение о госпитализации примет терапевт, который придет по вызову, либо врач скорой. В инфекционное отделение попадают пациенты со средней тяжестью или тяжелым течением болезни.

Период информирования граждан о результатах проведенного теста на коронавирус сокращен до одних суток, благодаря автоматизированной системе. Она позволяет выписывать направление на анализ и хранить результаты в электронном виде. Пока еще случаются сбои, о которых пишут горожане в соцсетях. Специалисты работают над совершенствованием этой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU