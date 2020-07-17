2020-07-17T10:29:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое колл-центр по коронавирусу переходит на бесплатный номер

Период информирования граждан о результатах теста сокращен до суток
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое колл-центр по коронавирусу переходит на бесплатный номер Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое колл-центр по коронавирусу переходит на бесплатный номер Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

До конца недели колл-центр Новоуренгойской больницы должен перейти на федеральный бесплатный номер – 8-800-350-22-24. В центре работают по 17 операторов в смене. Не все из них – медработники. В основном, это сотрудники разных структур администрации города, которые прошли обучение и помогают принимать вызовы горожан и обзванивать новоуренгойцев, информируя о результатах тестирования.

Об этом рассказал глава Нового Уренгоя Иван Костогриз в своем instagram. Мэр также ответил на часто задаваемые вопросы о ситуации с коронавирусом. Он пояснил, что те проблемы, с которыми обращаются земляки, в том числе в соцсетях, выносятся на рассмотрение оперативного штаба.

Актуальными остаются вопросы по вызову врача, проведению тестов. При плохом самочувствии с симптомами респираторного заболевания нужно вызывать врача на дом. Решение о госпитализации примет терапевт, который придет по вызову, либо врач скорой. В инфекционное отделение попадают пациенты со средней тяжестью или тяжелым течением болезни.

Период информирования граждан о результатах проведенного теста на коронавирус сокращен до одних суток, благодаря автоматизированной системе. Она позволяет выписывать направление на анализ и хранить результаты в электронном виде. Пока еще случаются сбои, о которых пишут горожане в соцсетях. Специалисты работают над совершенствованием этой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На станции Коротчаево украли ящик с пожертвованиями
В августе ноябряне останутся без горячей воды
В Салехарде региональный маткапитал выдали 98 семьям
Мошенника, обманувшего ямальца, задержали в Новороссийске
На могильнике Нюрымпосллор археологи обнаружили сотню артефактов
На Ямале снижается количество госпитализированных из-за коронавируса
Глава Губкинского, переболевший коронавирусом, вернулся к работе
В Новом Уренгое колл-центр по коронавирусу переходит на бесплатный номер
Жители Тарко-Сале в жаркие дни нарушают правила безопасности
Новоуренгоец, покусавший полицейского, отделался условным сроком
На Ямале в гибели рабочего винят бригадира монтажников
АО «Транснефть – Сибирь» передало в дар школе № 69 г. Тюмени книги «Федюнинский»
Восемь ямальских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
На Ямале растет количество детей, заболевших коронавирусом
В Тарко-Сале ребенок попал под колеса иномарки
Улицу Нового Уренгоя назовут именем легендарного Игоря Подовжнего
Десять многоэтажек Ноябрьска получат новые фасады
Погода на Ямале 17 июля: пасмурный день, в основном без осадков