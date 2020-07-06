Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 июля 2020: в тяжелом состоянии 28 пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 7 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 197 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 752 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Сегодняшний день омрачился очередной плохой новостью – в реанимационном отделении Ноябрьска скончался 66-летний мужчина из Муравленко с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Сегодня оперштаб сообщил, что госпитализированы 906 пациентов, из них 28 человек находятся в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом, 15 пациентов – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 46 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2085), а также 151 новый случай COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 4667). Больше всего зараженных в Новом Уренгое – коронавирусом заболело 47 человек.

– В целом, исходя из общей тенденции выявления заболевших за сутки на минувшей неделе, ситуация в отдельных городах региона все ещё требует строгого соблюдения ограничительных мер. Просим жителей обязательно учитывать это в повседневной жизни, – отметила руководитель оперштаба региона по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Также сегодня оперштаб сообщил о том, что в Тазовской ЦРБ открылась первая районная лаборатория, где проводят тесты на коронавирус.

На Ямале продолжают выдавать наборы лекарств против ОРВИ.