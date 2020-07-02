Заполярный, Уренгойский или Пуровский? Ямальцы выбирают, как назвать мост

2 Июль 2020 2020-07-02T11:51:09+03:00

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Жители Пуровского района высказали свое мнение о том, как хотели бы назвать новый мост через реку Пур. Завершение строительства ждут многие: так, в Пуровском районе проголосовало за название переправы более 19 000 пуровчан.

Счетная комиссия сообщила, что 55 % проголосовавших – 10,6 тысяч пуровчан – отдали предпочтение названию «Пуровский». 35 % голосов отдано за «Уренгойский», за это название активно голосовали жители поселка Уренгой. За то, чтобы мосту присвоили название «Заполярный» проголосовало только 10% пуровчан.

Однако делать выводы еще рано, счетная комиссия занята подсчетом голосов жителей Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов.

Напомним, ранее ямальцы устроили мозговой штурм на странице главы региона в соцсети, где предлагали оригинальное название долгожданному мосту. Жители предлагали «Мост дружбы», «Слава Победе», «Мост надежды», «Пурпурный» и прочие названия.

Проезд по этому мосту планируют запустить уже в конце 2020 года. Он соединяет два берега реки Пур в районе поселка Уренгой. Сейчас движение через реку организовано по платной понтонной переправе. Дважды в год, в период межсезонья, оно прерывается на срок до месяца. Появление капитального моста обеспечит непрерывную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU